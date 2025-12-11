NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Már január elsejétől hatályba léphet az újabb román adóemelés

A témáról Gulyás Áron, a HírTV szerkesztője, majd Szilágyi Mátyás, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója beszélt a Napindítóban.

  • 2 órája
  • Frissítve: 2 órája
  • Forrás: HírTV
Már januártól jelentős adóemelés következhet a románoknál. Szerdán az alkotmánybíróság jóváhagyta azt a törvényt, amely alapján drasztikusan, akár 70-80 százalékkal is emelheti az ingatlanadót. Átlagosan hasonló mértékű adóemelésre számíthatnak a gépjármű-tulajdonosok is, ezt a szennyezés mértékétől teszik függővé. A terv szerint a jelenlegi 10-ről 16 százalékra emelkedik az osztalékadó. Ugyanekkora mértékű adóemelés lép életbe a befektetésekből és kriptovalutákból származó nyereség után. 

 

 

