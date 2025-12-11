NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Kiemelt videók
HírTvKülföld
Donald Trump első éve

Donald Trump első éve

A témáról István Dániel blogger beszélt a Napindítóban.

Vágólapra másolva!

Videó:

 

 

Továbbiak a témában