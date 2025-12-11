Magyarország ifjúsági fővárosa 2026. nyertesei: a Cegléd–Gyergyószentmiklós páros

Tizenegy magyarországi város és külhoni magyarlakta partnertelepülése szállt versenybe azért, hogy melyikük viselje 2026-ban a Magyarország Ifjúsági Fővárosa címet. A jelentkezőktől közös tervet vártak el, hogy milyen programokkal, fejlesztésekkel kívánnak tartalmat adni a „Magyarország Ifjúsági Fővárosa 2026” címnek, készíteniük kellett egy stratégiát és szolgáltatásfejlesztési tervet, a győztes két településnek pedig a cím birtoklásának egy éve alatt ifjúsági programsorozatot kell megvalósítaniuk, ehhez 100-100 millió forint támogatásban részesülnek.