Az olasz kormánynak kedvezhet az új európai migrációs politika

Már csak az Európai Unió januári jóváhagyása szükséges és jóval egyszerűbb lesz az olaszok dolga az illegális bevándorlók kiutasításával kapcsolatban. Az Európa Tanács ugyanis archiválta a Dublini egyezményt, amely eredetileg a belépő országra bízta a menedékkérelmek elbírálását, nem kevés gondot okozva a mediterrán térségben fekvő államoknak. Mostantól egy harmadik, biztonságos országban is elbírálhatják a menedékkérelmeket, amelyek lehetnek az uniós tagságért sorbanálló országok.