Rend és fegyelem: szerdától új világ jön a Szőlő utcában

Miközben a jogvédők és a baloldali sajtó szereti összemosni a fogalmakat, a kormány most tiszta vizet öntött a pohárba. A javítóintézetekben uralkodó állapotoknak vége: a szociális dédelgetés helyett a kemény valóság, a büntetés-végrehajtás veszi át az uralmat, mert a bűnözőkkel szemben csak az erő nyelve hatékony.
A liberális tévhitekkel és a valóság elferdítésével szemben a hírhedt Szőlő utcai intézmény és minden hasonló javítóintézet valójában fiatalkorúak börtöne, amint arra Gulyás Gergely miniszter határozottan rámutatott, indokolva a szigorú rendvédelmi irányítás azonnali és szükségszerű bevezetését. A kormányzati döntés értelmében a jövőben a folyamatos bűnmegelőzési célú rendőri felügyelet garantálja a fegyelmet és a biztonságot, amely drasztikus lépés elkerülhetetlenségére a szektorban dolgozók átvilágítása során feltárt rendszerszintű problémák világítottak rá.