Rend és fegyelem: szerdától új világ jön a Szőlő utcában

A liberális tévhitekkel és a valóság elferdítésével szemben a hírhedt Szőlő utcai intézmény és minden hasonló javítóintézet valójában fiatalkorúak börtöne, amint arra Gulyás Gergely miniszter határozottan rámutatott, indokolva a szigorú rendvédelmi irányítás azonnali és szükségszerű bevezetését. A kormányzati döntés értelmében a jövőben a folyamatos bűnmegelőzési célú rendőri felügyelet garantálja a fegyelmet és a biztonságot, amely drasztikus lépés elkerülhetetlenségére a szektorban dolgozók átvilágítása során feltárt rendszerszintű problémák világítottak rá.