A bűnbánó autószerelő, aki kokainnal akarta felturbózni a karrierjét

Görög Richárd, a környék McGyvere azt hitte, okosabb mindenkinél. A bűnbánó autószerelő remek üzleti tervet eszelt ki a Csillag Börtön falain kívül, de a matek nem jött ki. A kábítószer kereskedelem miatt most hosszú évekre parkolópályára került a karrierje. A cél az volt, hogy a saját műhelyre összejön a pénz, de ehelyett csak a bilincs kattant a csuklóján egy vezérléscsere közben. Görög Richárd tipikus példája annak, amikor a gyors meggazdagodás vágya felülírja a józan észt. A nyolc év kemény lecke, még akkor is, ha a rácsok mögött mintarabnak megfelelő életvitelt folytat. A kokain és a fű biznisz ugyanis nem nyugdíjalap, hanem egyenes út a bukásba. A spórolt pénze elúszott, a barátnője várhat, a szabadság pedig már csak álom. A nagy vállalkozó most villanyszerelést tanul a börtönben, mert rájött, hogy a tisztességes munka talán mégis kifizetődőbb. A rendőrségi fogda "illata" és a bezártság gyorsan helyrerakta az értékrendjét. Kár, hogy ehhez el kellett veszítenie mindent, amit addig felépített.