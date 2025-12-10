Főbb témák:

Elmérgesedett a viszony a Japán és Kína között egy repülőgépincidens miatt



Az amerikai elnök önmérsékletre inti Tokiót a Pekinggel való konfliktusban



Dél-Korea vadászgépeket vetett be orosz és kínai repülők fenyegetése miatt.

Tokió szerint kínai katonai repülőgépek japán vadászgépeket céloztak meg radarjaikkal a japán szigetcsoport legdélibb részén - jelentette be a japán védelmi miniszter december 7-én. A miniszter „veszélyes és rendkívül sajnálatos” incidenseknek nevezte az eseményeket. „A kínai haditengerészet Liaoning repülőgép-hordozójáról felszálló J-15 vadászgép szakaszosan bekapcsolta radarját”, hogy célba vegye az elfogására érkező japán F-15 vadászgépet – közölte a minisztérium egy sajtóközleményben. Körülbelül két órával később hasonló incidens történt egy másik, a Liaoningról felszálló kínai repülőgép és egy japán repülőgép között – tette hozzá a minisztérium, elítélve „a repülés biztonságához szükséges kereteket túllépő veszélyes cselekményt”. A mostani incidensek az elmúlt évek legsúlyosabb katonai érintkezései a két ország között.