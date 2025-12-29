Fordulat Rómában: A Liga ellenállása ellenére Meloniék tovább pénzelik a háborút?

Hosszú hetekig tartó üzengetés után az olasz kormány végül pontot tett a találgatások végére, és megállapodott Ukrajna támogatása kapcsán a 2026-os évről. Bár Matteo Salvini, a Liga vezére és miniszterelnök-helyettes korábban többször is éles hangon bírálta a fegyverszállítások folytatása melletti elköteleződést, jelezve, hogy pártja nem kíván asszisztálni a konfliktus elnyújtásához, a realitás végül felülírta a kemény retorikát. A Rómából érkező hírek szerint a belső politikai vita ellenére a koalíció egysége megmaradt, és egy olyan kompromisszumos megoldás született, amely biztosítja Kijev segítését, miközben Salviniék arcvesztését is igyekszik elkerülni a kényes diplomáciai egyensúly fenntartása érdekében.