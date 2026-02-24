Afrika Hét Magyarországon: fókuszban az egészség

Az Afriak Hétről többek között így írtak a szervezők: "Több afrikai országból fogadtunk vendégeket: Burundi, Dél-Afrikai Köztársaság, Kongói DK., Kongói Köztársaság, Uganda, Marokkó, Mali, Angola, Togo, Kenya, Ghána, Guinea, Csád. Közel 500 magyar céget szólítottunk meg (kerestünk fel) levélben, telefonon a III. Magyar-Afrika Hét meghívója kapcsán. Multiszektorális találkozók és konferenciák: civil szervezetek, cégek, oktatási - és egyházi szereplők is találkoztak, networkoltek

Megszerveztük az első Magyar-Afrikai Orvosi Konferenciát (02.18.) és a II. Magyar-Afrikai Rektori (02.19) Konferenciát."