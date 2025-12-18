Lángoló utcák és magyar vétó: egy nem uniós tagállam miatt áldozzák be Európát?

A stúdióban Kiss Rajmund fejtette ki, miért tarthatatlan a jelenlegi brüsszeli irány, és miért szögezte le a kormány: Magyarország nem asszisztál a háború támogatásához. A helyzet pattanásig feszült, hiszen Brüsszel utcáin ismét fellángolt a gazdatüntetés, a termelők szerint ugyanis az ukránok eszetlen támogatása tönkreteszi a gazdákat. A szakértő rámutatott az abszurd helyzetre: az Unió vezetése egy olyan országot részesít előnyben, amely nem is az EU tagja, miközben saját polgárait hagyja cserben a háború és Ukrajna miatt.

A gazdák dühe teljesen jogos. Az ellenőrizetlen ukrán gabona és a torz versenyfeltételek kivéreztetik az európai agráriumot. Kiss Rajmund szerint Brüsszel öngyilkos politikát folytat. A saját élelmiszer-biztonságát áldozza fel a geopolitikai játszmák oltárán.