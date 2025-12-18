Bugnyár Zoltán jelenti: Magyarország nem fizeti a háború számláját Brüsszel helyett

Hatalmas a diplomáciai nyomás Magyarország kormányán, de a miniszterelnök álláspontja megingathatatlan, ugyanis Magyarország nem asszisztál a háború finanszírozásához semmilyen formában. Bugnyár Zoltán tudósítónk a helyszínről számolt be arról, hogy a brüsszeli elit hiába próbálkozik zsarolással vagy nyomásgyakorlással, mi nem fogunk asszisztálni az értelmetlen vérontás elnyújtásához. A vita középpontjában most egyértelműen a háború finanszírozása áll, amelyhez hazánk nem hajlandó hozzájárulni, különösen nem a közös hitelfelvétel kockázatos eszközével.

A helyszíni beszámoló szerint a tárgyalótermekben paprikás a hangulat. A brüsszeli bürokraták minden áron át akarják verni a tagállamokon az Ukrajnának szánt újabb pénzügyi csomagot. Ez azonban szöges ellentétben áll a magyar nemzeti érdekkel. Mi a békében vagyunk érdekeltek, nem a fegyverek szállításában.