Orbán Viktor Brüsszelből: Magyarország nem enged a szuverenitásából

Brüsszelből tartott tájékoztatót Orbán Viktor miniszterelnök, aki az európai uniós csúcstalálkozó tapasztalatairól és a Magyarországot érintő legfontosabb kérdésekről számolt be. A kormányfő hangsúlyozta: Magyarország továbbra is következetesen képviseli saját nemzeti érdekeit, még akkor is, ha ez vitákat vált ki az uniós intézményekben.

Orbán Viktor elmondta, hogy az Európai Unión belül egyre erősebb nyomás nehezedik azokra az országokra, amelyek ragaszkodnak szuverenitásukhoz és eltérnek a brüsszeli fősodortól. A miniszterelnök szerint Magyarország azonban nem hajlandó feladni álláspontját sem a háború, sem a migráció, sem pedig a gazdasági kérdések területén.

A kormányfő kitért az orosz–ukrán háborúval kapcsolatos vitákra is. Hangsúlyozta: Magyarország továbbra is a béke mielőbbi megteremtésében érdekelt, és elutasít minden olyan javaslatot, amely a konfliktus elhúzódásához vagy az eszkalációjához vezetne. Orbán Viktor szerint Európának nem a háborús logikát, hanem a diplomáciai megoldásokat kellene előtérbe helyeznie.

 

