Orbán Viktor Brüsszelből: Magyarország nem enged a szuverenitásából

Orbán Viktor elmondta, hogy az Európai Unión belül egyre erősebb nyomás nehezedik azokra az országokra, amelyek ragaszkodnak szuverenitásukhoz és eltérnek a brüsszeli fősodortól. A miniszterelnök szerint Magyarország azonban nem hajlandó feladni álláspontját sem a háború, sem a migráció, sem pedig a gazdasági kérdések területén.

A kormányfő kitért az orosz–ukrán háborúval kapcsolatos vitákra is. Hangsúlyozta: Magyarország továbbra is a béke mielőbbi megteremtésében érdekelt, és elutasít minden olyan javaslatot, amely a konfliktus elhúzódásához vagy az eszkalációjához vezetne. Orbán Viktor szerint Európának nem a háborús logikát, hanem a diplomáciai megoldásokat kellene előtérbe helyeznie.