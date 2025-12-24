Londonban karácsony éjjel hozza a Mikulás az ajándékokat

Bár Londonban csak egy órával van korábban, mint Budapesten, az angol gyerekeknek eggyel többet kell aludniuk, amíg kibonthatják a karácsonyi ajándékokat – mert azok csak december 25. hajnalára kerülnek a fa alá. Amikor Magyarországon már a gyertyagyújtáshoz készülődnek, a londoni Oxford Street üzleteiben még bőven be lehet szerezni az utolsó pillanatra hagyott ajándékokat. Mert az angoloknál a szenteste, vagy ahogy itt nevezik, a Christmas Eve még majdnem teljes munkanap. Az ünnep Karácsony napján kezdődik, pontosabban a karácsony esti éjféli misével. Akkor, amikor nálunk már túl vannak a karácsonyi vacsorán is.

A karácsonyfát viszont már jóval előbb felállítják: nemcsak a Trafalgar Téren, ahová a hatalmas fenyő hagyományosan Norvégiából érkezik, hanem az otthonokban is. Az ajándékokat viszont csak karácsony éjjel hozza az angol Mikulás, aki a kandalló kéményén át jut be a házakba. Így azután az itt élő magyar családokban némi magyarázatra szorul, hogy a magyar gyerekekhez miért december hatodikán jön a Mikulás.