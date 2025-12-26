Mint hangoztatta: Európának felelősséget kell vállalnia Ukrajna biztonságáért. Békét pedig szerinte csak akkor lehet elérni, ha az európaiak erőt mutatnak.

Karácsony másnapján, december 26-án is kiadta az orosz védelmi minisztérium a hadijelentését. Eszerint több mint 9900 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan az elmúlt egy héten. Az Európai Néppárt elnöke eközben arról beszélt, hogy a német haderőnek európai zászló alatt Ukrajnába kellene mennie.

A német Die Zeit lapnak adott interjúban Manfred Weber azt hangsúlyozta: Németországnak aktívan részt kell vennie Ukrajna békés rendezésében. Úgy fogalmazott, idézem: "Olyan katonákat szeretnék, akiknek európai zászló van az egyenruháján, és akik ukrán barátainkkal együtt biztosítják a békét" - fogalmaz egy helyen.

A napokban a NATO főtitkára, Mark Rutte tett hasonló kijelentéseket. A német Bild TV-nek adott interjújában azt mondta, hogy az Ukrajnát támogató úgynevezett "tettrekészek koalíciója" kész csapatokat küldeni a háborús országba. Mark Rutte jelezte: jelenleg is tárgyalják ennek a részleteit, és nemcsak brit, francia, illetve német katonák bevetéséről van szó, hanem más országokból is érkeznének egyenmruhások.

