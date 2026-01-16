1,6 millió eurót különített el a muszlim nők hajának tanulmányozására az Európai Unió

1.600.000 eurót, vagyis mintegy 640 millió forintnyi összeget különített el az Európai Unió. Mindezt arra, hogy a genti egyetemen kutassák: hogyan befolyásolja a muszlim nők mindennapjait a hajuk. Ezen felül több mint 3 millió eurót szánnak olyan projektekre, mint a „Fenntartható szövetségek a muszlimellenes gyűlölet ellen” vagy „Modell a diszkriminációmentes kultúra felé”.

Az Európai Unió már tavaly is 10 millió eurót költött arra, hogy a Korán Bibliára gyakorolt hatását vizsgálja. Még a Hír TV által megkérdezett baloldali képviselő is elítéli az európai pénzszórást.

Brüsszelben tavaly mintegy 17 millió eurót a Saria, az iszlám kultúra és iszlám tradíciók tanulmányozására különítettek el. Idén pedig azoknak a muszlim nőknek a haját tanulmányozzák, akik nem léphetnek ki hidzsáb nélkül az utcára, mert el kell takarniuk a fejüket.