Az Európai Parlament falai között ma újra győzött a gátlástalan cinizmus, amikor a háborús lázban égő bársonyszékes elit megszavazta a 90 milliárd euró kölcsön Ukrajnának folyósítását, tovább nyújtva a pusztítást a szomszédunkban. Deutsch Tamás delegációvezető tűpontos látlelete szerint ez a döntés nem más, mint a jövő nemzedékek eladósítása, ahol unokáink fizetik majd meg a politikailag steril szalonok felelőtlen magánakcióit. Míg a Tisza Párt globalista képviselői és a DK-s szövetségeseik lelkesen bólogattak az újabb hitelhegyekre, a háborúpárti többség Brüsszelben már az ezermilliárdos nagyságrendű közös adósságoknál tart. Ez a politikai ámokfutás garantálja, hogy az ukrajnai háború még évekig véreztesse Európát, miközben a nemzeti érdekek a globális hitelezők profitvágyának áldozatává válnak. A pesti messiás „agyhalott” csapata ezzel végleg bebizonyította, hogy számukra a brüsszeli elvárások és a fegyvercsörgetés fontosabb a magyar családok biztonságánál és a kontinentális stabilitásnál.