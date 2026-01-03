Mi lesz Maduro után? A szakértő elárulja, mi áll a nagyszabású amerikai akció hátterében

Azonnali tisztázást követelt a venezuelai helyzettel kapcsolatban az Oroszország. Az orosz minisztérium közleménye szerint a helyzet rendkívül aggasztó.

Emellett az európai vezetők is reagáltak az amerikai venezuelai csapásokra.

Kaja Kallas, az Európai Unió külügyi főképviselője elmondta, hogy beszélt Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel, valamint az EU caracasi nagykövetével. Antonio Costa, az Európai Tanács elnöke a feszültség enyhítésére szólított fel. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke pedig kijelentette, hogy a bizottság Venezuela népe mellett áll, és támogatja a békés és demokratikus átmenetet.

A témában kapcsoltuk Farkas Vajkot, az Alapjogokért Központ madridi irodavezetőjét.