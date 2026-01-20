Míg Amerika hosszú távon gondolkozik, Nyugat-Európát csak Ukrajna mozgatja

A szakértő többek között ezekre a kérdésekre válaszolt az interjúban:

Hogyan alakítják át az energiaszankciók konkrétan az európai piacot az Egyesült Államok javára?

Ön szerint Európa az Oroszországtól való függőségét az Egyesült Államoktól való függőséggel váltja fel, és ez milyen következményekkel jár?

Nyugat-Európa hogyan viseli ezeket a szankciókat Közép- és Kelet-Európához képest?