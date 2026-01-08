Minneapolisban az ICE egyik embere agyonlőtt egy 37 éves nőt

Egy amerikai bevándorlási ügynök agyonlőtt egy 37 éves nőt Minneapolisban, miután az megpróbálta elgázolni. Az eset komoly társadalmi feszültséget váltott ki és nyilatkozatháború kezdődött a helyi vezetés és a kormányzat között is. Míg Minneapolis polgármestere az akcióról készült videó alapján azt állítja, hogy az ügynök jogtalanul lőtt, addig Trump elnök egyszerű önvédelmi akcióként értékelte az estet.

Az eset éles konfliktust váltott ki a helyi vezetők és a Trump-kormányzat között. A Belbiztonsági Minisztérium szerint a nő megpróbálta elgázolni a Bevándorlási és Vámhivatal ügynökeit. Jacob Frey minneapolisi polgármester szerint viszont az ügynök visszaélt hatalmával, emiatt pedig valaki meghalt. Továbbá felszólította az ügynökséget, hogy hagyja el a várost.

A helyi rendőrfőnök szerint az áldozatot a fején érte találat, a kórházba érkezésekor halottá nyilvánították. Továbbá hangsúlyozta, semmi sem bizonyítja, hogy az áldozat bármilyen rendőri intézkedés vagy eljárás célpontja lett volna.

Kristi Noem hozzátette, az Igazságügyi Minisztériummal együttműködésben terrorcselekmény miatt nyomoznak, de az ügyben az FBI és a minnesotai nyomozóhivatal is vizsgálatot indított.

Donald Trump közösségi oldalán azt írta, ezek az incidensek azért történnek, mert a radikális baloldal naponta fenyegeti, támadja és célba veszi a rendfenntartó erőket és az ICE ügynököket, akik mellett ki kell állniuk. Az amerikai bevándorlási ügynökség ellen már többször erőszakosan léptek fel a tüntetők. Tavaly Portlandben több rendőr is megsérült, amikor a demonstrálók megtámadták a szövetségi bevándorlási hatóság helyi létesítményét, míg Los Angelesben kövekkel, téglákkal és üvegekkel dobálták meg a hatóság embereit.