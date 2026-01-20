Sokemeletes házak tetejéig ér a hó Kamcsatkán

Ezek nem mesterséges intelligenciával készített felvételek. A kamcsatkai félsziget városait ellepte a hó, az emberek a házak tetejéről síelnek vagy szánkóznak le.

Fél évszázada nem tapasztalt mennyiségű hó esett a térségben. Vastagsága átlagosan négy méter, de az erős szél sok helyen 10 méter magasságig tornyozta fel a havat az épületeknél. A földszinti bejáratokat csak úgy lehet megközelíteni, ha előtte alagutat vagy lejáratot ásnak a lakók.

A gyerekekkel ellentétben az autósok már nem élvezik ennyire a rekordhavat. Számukra ez reménytelen küzdelem. Napokig tart, amíg körbe tudják ásni az autójukat, de utána sem tudják használni, mert elhajtani nem lehet a több méteres hófaltól. Egy orosz blogger azt mondta, hogy az emberek gyakran nem is találják meg az autójukat a hó alatt.

A téli szórakozás képei ellenére nagyon súlyos a helyzet a félszigeten. Két idős ember meghalt, amikor egy ház tetejéről annyi hó zúdult rájuk, mintha lavina lett volna. A hatóságok rendkívüli állapotot hirdettek, több utat lezártak, mert életveszélyes lenne elindulni rajtuk. Az iskolákat bezárták, és a cégek is inkább otthoni munkát rendeltek el. Sok üzlet nem nyit ki, mert még ha ki is tudják ásni a bejáratot, nem jönnek az áruszállító teherautók, így nincs mit eladni a polcokon. Ugyanezért a gyógyszertárak is kifogynak a gyógyszerekből, és élelmiszerből is hiány van. A helyzetet nehezíti, hogy további viharok és havazás várható a következő hetekben is.