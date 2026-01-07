NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Kiemelt videók
HírTvKülföld
Tavaly négy toborzótisztet meggyilkoltak Ukrajnában, 300-at pedig megvertek

Tavaly négy toborzótisztet meggyilkoltak Ukrajnában, 300-at pedig megvertek

A részletekről Dunda György, a HírTV kárpátaljai tudósítója számolt be.

Vágólapra másolva!

Videó:

 

 

Továbbiak a témában