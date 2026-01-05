További venezuelai támadásokat helyezett kilátásba Donald Trump

Egy második venezuelai katonai akciót helyezett kilátásban Donald Trump. Az amerikai elnök egy interjúban kijelentette, hogy ha az ideiglenes venezulai vezető, Delcy Rodríguez nem cselekszik helyesen, akkor nagy árat fog fizetni.
A dél-amerikai ország megbízott elnöke, Delcy Rodriguez kijelentette, hogy kiegyensúlyozott nemzetközi kapcsolatok kialakítására törekszik az Egyesült Államokkal, azonban arról is beszélt a napokban, hogy készen állnak megvédeni természeti erőforrásaikat, a nemzeti védelmi tanács pedig folytathatja Maduro politikáját.
„Az ország egy katasztrófa. Szörnyen irányították.'' - ezzel indokolta Donald Trump, hogy az Amerikai Egyesült Államok átveszi az irányítást Venezuelában. Hozzátette, hogy az Egyesült Államok egy második katonai akciót is végrehajthat Venezuelában, ha a vezetés megmaradt tagjai nem működnek együtt az ország rendbehozatalában.
A venezuelai Legfelsőbb Bíróság az ország jelenlegi alelnökét, Delcy Rodríguezt nevezte ki ügyvivő elnöknek, akinek az alkotmány értelmében 30 napon belül választásokat kellene kiírnia.
Az amerikai elnök hangsúlyozta: Washington célja a béke és a szabadság helyreállítása, valamint az ország romokban heverő olaj-infrastruktúrájának újjáépítése. Mindeközben a kábítószer-bűncselekményekkel és kábítószer-terrorizmussal vádolt Nicolás Maduro a várakozások szerint már ma megjelenik a bíróság előtt.