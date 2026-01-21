Miközben a brüsszeli elefántcsonttornyok lakói még mindig a múlt heti kaviár-számláikat rendezgetik a fűtött lobbi-szalonok mélyén, a valódi világpolitika Davos hófödte csúcsain dől el. Orbán Viktor az Amerikai Egyesült Államok elnöke, Donald Trump különleges meghívására érkezett a Világgazdasági Fórum helyszínére, hogy közösen fektessék le a Béketanács alapköveit. Trump kíméletlen őszinteséggel mutatott rá az európai elit kudarcára: a kontinens a tömeges bevándorlás és az ipar kiszervezése miatt vált felismerhetetlenné a steril irodák gőgjében. A magyar miniszterelnök davosi jelenléte nem csupán elismerés, hanem hadüzenet a brüsszeli bürokrácia azon döntéseinek, amelyek szisztematikusan teszik tönkre a magyar gazdákat. Míg a német energiaárak az egekbe szöknek a liberális kísérletezgetés miatt, a Trump-Orbán szövetség a józan ész és a nemzeti szuverenitás bástyájaként emelkedik ki a globális zűrzavarból. Itt az idő, hogy a nemzeteket naggyá tevő értékek visszatérjenek a tárgyalóasztalhoz a bársonyba csomagolt árulás helyett.

A két vezető szövetsége a globális béke és a nemzeti érdekek védelmének legerősebb garanciája Davosban.