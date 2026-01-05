Venezuelai fordulat: együttműködés vagy szemfényvesztés?

Delcy Rodríguez politikai manőverei egyre látványosabbak a nemzetközi térben. Ezt Reile Zsolt, a magyar külügyi intézet vezető elemzője fejtette ki részletesen híradónknak. Az ügyvivő elnök együttműködési hajlandóságával kapcsolatban ugyanis meglehetősen ellentmondásos hírek érkeztek a napokban. Míg az amerikai elnök, Donald Trump felé a diplomáciai nyitottságot és a kooperációt hangsúlyozza, addig hazai pályán teljesen más a lemez. A venezuelai lakosságnak szóló beszédeiben továbbra is a bolivári nézeteket hirdeti rendíthetetlenül, fenntartva a forradalmi retorikát.