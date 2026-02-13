Tökéletes tervnek indult, totális kudarc lett – így bukott el a pénzszállító elleni akció

Egy pénzszállító autó kirablását láthattuk fényes nappal Dél-Olaszország 613-as gyorsforgalmi útján. A tettesek elmenekültek.

A robbanás is egy olyan üzenetet hordozott, hogy itt akár az emberi életet is hajlandóak kioltani, ha bárki ellenkezik velük.

Egy ilyen akció komoly felkészülést igényel. Biztosan többször bejárták a helyszínt, előre leosztották a feladatokat: ki melyik autóval hova fog állni, ki fog kiszállni, ki helyezi fel a robbanószerkezetet, ki robbant, ki fog lőni, ki fog szembeszállni a pénzszállítókkal, ha esetleg ők védekezésképpen tüzet nyitnak.

A pénzszállítóknak joguk van fegyver birtoklására, viszont csak ember élet veszélyeztetése esetén használhatják azt.

Hiába volt az alapos felkészülés, valami a helyszínen mégsem úgy sült el, ahogyan azt tervezték. Végül üres kézzel menekültek el. A bűnözők elfogására a rendőrség hajszát indított és őrizetbe is vett két gyanús személyt.

Másfél évvel ezelőtt pár kilométerre ettől az esettől, volt egy hasonló pénzszállító autó kirablása, azonban az a banda sikerrel járt és mintegy 3 millió euróval, valószínűleg új életet kezdtek egy másik földrészen.