Pandzsábtól Horvátországig: így próbál túlélni a mezőgazdaság a perzselő jövőben

Európa-szerte évek óta jól tapasztalhatók hőhullámok. Korábban körülbelül 50 évente volt kínzó meleg nyár, ez manapság tízszer gyakrabban fordul elő.

De hogyan tud mindehhez például a mezőgazdaság alkalmazkodni?

Az indiai Pandzsáb-ban komoly problémát jelentett a mezőgazdaságban a szemétnek számító bálázott növényi részek elégetése. Egy edukációs kezdeményezés hatására, a bálákat feldolgozzák, és különböző alapanyagokat készítenek belőlük.

Horvátországban komoly szarvasgomba termesztés folyik, különleges fajták is teremnek az ország területén. Azonban a termesztők az elmúlt évek alatt komoly változásra figyeltek fel.

Sokak munkája veszhet kárba, hiszen exportcikk és a turisták kifejezetten keresik a helyi éttermek szarvasgombás kínálatát, miközben az elmúlt évtizedekben, részben az egyre kisebb erdőfelületek miatt, részben klímaváltozás miatt sokkal kevesebb szarvasgombát találnak.

A spanyolországi sáfránytermelők is egyre nagyobb problémákkal állnak szemben.

Spanyolországban a sáfránytermesztésnek, már régi hagyományai vannak, de egyre több gazda hagyja abba a különleges fűszervirág előállítását.