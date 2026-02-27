Két plébánián is imádkozhatnak a muszlim hívők egy olasz településen

Az olasz keresztények attól tartanak, hogy ez az iszlám terjedésének egy újabb jele. Jánosi Dalma tudósított Rómából.

Heves vitákat váltott ki Olaszországban, hogy a katolikus egyház megnyitotta a plébánia kapuit a ramadán idejére a muszlim hívők előtt Monfalconéban. A városban régóta pattanásig feszült a helyzet, mert itt már 30% a muszlim lakosság aránya. Anna Maria Cisint, a Liga politikusa, a város polgármestere korábban biztonsági és városrendezési hiányosságokra hivatkozva bezáratta az illegális muszlim imahelyeket. Ezzel viszont szakrális tér nélkül maradt a muzulmán közösség. Hogy a feszültség ne nőjön tovább, két helyi plébános felajánlotta a plébániáik közösségi tereit az imádságokhoz.

Az egyik érintett lelkipásztor nyilatkozatában megjegyezte, hogy „jobban aggasztja a hitüket elhanyagoló katolikusok helyzete, mint a hívő muzulmánok jelenléte.” A helyzet különlegessége az időzítés. Idén ugyanis egybeesik a keresztény nagyböjt és a ramadán időszaka, így ugyanazon falak között, egymást váltó turnusokban zajlanak a két vallás rítusai. A döntés nem maradt válasz nélkül. A jobboldali politikusok és a hívők egy része élesen tiltakozik a felszentelt terek átengedése ellen, ők úgy vélik, hogy kulturális öngyilkosságot követnek el a plébánosok. A jobboldalon attól tartanak, hogy a szimbolikus gesztus precedenst teremt, és a jövőben a templomok véglegesen elveszíthetik a keresztény mivoltukat.