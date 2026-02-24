NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Takács Péter: Zelenszkij titkos paktumot kötött az Unióval

Az egészségügyért felelős államtitkár a Monitor vendégeként mondta el véleményét.

  • Hírek
  • 58 perce
  • Forrás: HírTV
