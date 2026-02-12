Orbán Viktor szerint az unió eldöntötte, hogy háborúba megy

Orbán Viktor: "Az unió eldöntötte, hogy háborúba megy. Tehát mindennek a gyökere ott található, hogy az amerikaiak által kezdeményezett békét az európaiak elutasítják, és nyíltan bevallják, hogy ők részt akarnak venni, és 26 és 30 között részt is fognak venni, egy Ukrajna területén zajló európai orosz háborúban. Tehát ők eldöntötték, hogy háborúba mennek. Hadigazdaságot építenek föl, fölkészítik a lakosságot arra, hogy ilyen háború lesz. Tehát miközben összehívnak bennünket egy versenyképességi megbeszélésre, aközben ennél jóval fontosabb ügyben, a háború kérdésében lépésről lépésre megyünk egyre közelebb a tényleges katonai konfliktushoz, és visznek bele bennünket a háborúba."