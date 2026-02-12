Az olimpia titkos világa: ezért vadásznak milliók apró kitűzőkre

Az olimpiai kitűzők nem csupán dísztárgyak – emlékek, találkozások és pillanatok lenyomatai. Már javában tart a téli olimpiai, ahol a sport mellett a pinek is szerepet kaptak.

Van, aki bélyegeket gyűjt és van, aki olimpiai kitűzőket. Utóbbi jelentősége inkább a nemzetközi piacon nyom a latba. Minden olimpia saját arculattal, saját szimbólumokkal és saját kitűzőkkel érkezik. Van, amelyik egy sportágat ábrázol, más a rendező város hangulatát idézi meg, megint más egy ország színeit viseli magán. Egy biztos: nincs két teljesen egyforma történet mögöttük.

A „pin"-ek vagyis kitűzők gyűjtése régi hagyomány az olimpiai eseményeken. Az emléktárgyak cserélgetése segíti a nemzetek közötti jó hangulatot és a sportolók közötti kapcsolatépítést.