Felháborodott a lakosság a veszélyes vírustelep ötletén

Isaac Mugeni szerint a lakosság információ hiányában megtámadta a kórházakat, sőt, egy kezelőközpontot most építettek újra, miután felgyújtották. A határzárak miatt a lakosság megélhetése került veszélybe, miközben még a kézmosásra használt hamu is elfogyott. Kenya pedig dühösen elutasítja, hogy az amerikaiak náluk hozzanak létre ebola-megfigyelőközpontot.