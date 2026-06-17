Közelebb kerülhet a megállapodás Irán és az USA között a nukleáris programról

Az Amerikai Egyesült Államok folytatja a bombázásokat, ha a tárgyalások következő szakasza kudarcot vall - jelentette ki Donald Trump arra reagálva, hogy Teherán és Washington pénteken írhatja alá azt az egyetértési megállapodást, ami további 60 nappal hosszabbítaná meg a korábban már bejelentett bizonytalan tűzszünetet. Az amerikai–iráni ideiglenes megállapodás egyik legfontosabb eleme a Hormuzi-szoros fokozatos újranyitása, és a hajók biztonságos, szabad áthaladásának helyreállítása.

A pénteki aláírásra a svájci Bürgenstock üdülőhelyen kerül sor a svájci külügyminisztérium közlése szerint. A megállapodás után egy 60 napos tárgyalási szakasz következne, amely során a felek a nukleáris program jövőjéről, a nemzetközi ellenőrzésekről, valamint a szankciók fokozatos feloldásáról egyeztetnek. Donald Trump szerint a megállapodás legfontosabb pontja, hogy Irán nem juthat atomfegyverhez, míg Teherán azt hangsúlyozza, hogy a tárgyalásoknak a háború következményeinek felszámolására és az ország gazdasági újjáépítésére is ki kell terjedniük.