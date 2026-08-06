30 százalékban korlátoznák a külföldi diákok arányát Olaszországban

Harminc százalékban korlátozná az olasz oktatási miniszter a külföldi diákok arányát az iskolai osztályokban. A tárcavezető szerint így biztosítható, hogy a külföldi tanulók megfelelően elsajátítsák az olasz nyelvet és beilleszkedjenek az ország kulturális közegébe. Olaszország északi térségeiben vannak olyan osztályok, ahol a külföldi diákok aránya a 90 százalékot is eléri.

Egyre több szülő íratja ki a gyermekét azokból az iskolákból, ahol már nagy számban tanulnak bevándorlók. A jelenség főként az ország északi tartományaiban figyelhető meg, ahol egyes osztályokban a külföldi diákok aránya akár a 90 százalékot is elérheti. Közülük sokan nem beszélnek olaszul és nem ismerik az ország kultúráját. Az oktatási miniszter ezért olyan törvényjavaslatot készít elő, amely előírja, hogy a bevándorló hátterű diákok aránya nem haladhatja meg a 30 százalékot az osztályban.