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Újra összeül az Országgyűlés: 83 előterjesztés és fontos változások kerülhetnek napirendre

A miniszterelnök felszólalásával kezdődött meg a parlament őszi ülésszaka.

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  • Forrás: HírTV
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A miniszterelnök felszólalásával kezdődik a parlament őszi ülésszaka. 

A képviselők dönthetnek a Médiatanács elnökét és tagjait jelölő eseti bizottság tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról, a vármegye és a főispáni megnevezés eltörléséről és a miniszterelnök fizetésének 2 és fél millió forintban történő meghatározásáról. 

Az őszi ülésszak kormányzati törvényalkotási programjában decemberig 83 előterjesztés elfogadása szerepel.

Bizottsági ülésekkel már délelőtt elkezdődött a parlamenti munka. Az országházban volt Futó Boglárka kolléganőnk.

 

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