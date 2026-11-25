Maximális támogatást nyújt az Európai Unió Ukrajnának, miközben maximális nyomást gyakorol Oroszországra - erről beszélt Strasbourgban az Európai Bizottság elnöke.

Ursula von der Leyen elmondta, hogy kiterjesztik az energetikai szolgáltatásokra vonatkozó tilalmat és fokozzuk az orosz árnyékflotta elleni fellépést is.

A helyszínről, az Európai Parlament plenáris üléséről Udvari Anna tudósított.