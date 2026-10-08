Elveszhet a Tisza-kormány vétójoga Ukrajna ügyében: új uniós stratégia készül

Hiába akarhat a későbbiekben vétózni a Tisza-kormány Ukrajna uniós csatlakozása kapcsán arra az Unió friss bővítési stratégiája miatt már nem lesz lehetősége. Erre a Fidesz EP-képviselője mutatott rá.

Dömötör Csaba elmondta: ha Volodimir Zelenszkij mégsem biztosítja a kárpátaljai magyarok kisebbségi jogait Magyar Péterék kezében már nem lesz semmi amivel ezt kikényszeríthetnék.

A Euroepan Pravda forrásai szerint a Tisza-kormány feloldotta a blokkolást két tárgyalási fejezetcsoport megnyitása előtt. Mindezt úgy, hogy az ukrán parlament még nem szavazott a magyar kisebbségek jogairól. A Rada korábban négy hétre felfüggesztette a plenáris üléseket.

Andrij Szibiha külügyminiszter háláját fejezte ki a magyar kormánynak a vétó feloldásáért és megköszönte a csapatmunkát Orbán Anitának. A Fidesz EP-képviselője a HírTv-nek elmondta: a jövő héten vitatják meg a tagállamok az új bővítési stratégiát, amely elvenné a tagállamok vétójogát a csatlakozási tárgyalások során és már csak a folyamat végén lehetne vétózni.