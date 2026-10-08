Egymást erősítő válságok sújtják Európát

Főbb témák:

-Zárt ajtók mögött egyeztetnek az uniós tagállamok a hibrid támadásokra adandó válaszról



-Leállhat a tengeri szállítás a Fekete-tengeren



-Európa többszintű válsággal néz szembe

Súlyosbodik a fekete-tengeri hajózás biztonsági helyzete a dróntamadások miatt, ezért az energia- és gabonaszállítások is veszélybe kerültek. Franciaország 10 millió hordó dízelt szabadít fel stratégiai tartalékaiból, a G7 országok pedig összehangolt készletfelszabadítással próbálja mérsékelni az egyre magasabb energiaárakat. Közben a migrációval kapcsolatos költségvetési terhek, a gyorsuló újrafegyverkezés és a növekvő államadósság tovább szűkítik a gazdaságpolitikai mozgásteret. A fekete-tengeri gabonaszállítások zavarai most tovább súlyosbítják a helyzetet, mivel az energia- és szállítási költségek emelkedése az élelmiszerárakra, az inflációra, az ipari versenyképességre és a lakossági fogyasztásra is átterjedhet. Európa így egymást erősítő válságtényezőkből álló polikrízissel, vagyis összetett válsággal néz szembe.

