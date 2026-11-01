Újabb milliárdok Kijevnek, visszafogottabb hangnemet kér Washington

A 45 milliárd eurós ukrán hitel 2027-es felosztásáról fogadott el javaslatot az Európai Bizottság. Ukrajna 2027-es finanszírozása során 31,7 milliárd euró jutna a védelmi iparra, 13,3 milliárd költségvetési támogatásra. Az orosz szankciók fenntartása mellett Brüsszel továbbra is nyomást gyakorolna Moszkvára. Kanada részvétele az ukrán hitelben kanadai fegyverek beszerzését is lehetővé teheti. A Pentagon közben a Reuters szerint több balti szövetségest visszafogottabb nyilatkozatokra kért. HírTV

Más hangnemet sürget Washington

A Reuters névtelen forrásai szerint Elbridge Colby amerikai védelmi államtitkár egy balti tisztviselőt az Oroszországgal szembeni provokatív kijelentések kerülésére intett. Az amerikai tárca nem kommentálta az értesülést. Az uniós hitel 2027-es felosztásáról még a Tanácsnak kell döntenie. A két fejlemény eltérő diplomáciai hangsúlyokat mutat, de önmagában nem bizonyít szövetségesi szakítást. Reuters