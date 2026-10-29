Tíz pont a jogállam védelmében, uniós követelmények és számonkérhető állítások

A jogászok nyílt levele az ártatlanság vélelmét és a tisztességes eljárást védi. Schiffer András és az aláírók a politikai koncepciós perek veszélyét vetik fel. A migrációs paktum ügyében Tineke Strik szerint a kormánynak teljesítenie kell kötelezettségeit, a napi egymillió eurós bírság azonban egy korábbi ítélethez kapcsolódik. Az Otthon Start helyett már a Wekerle Plusz működik, miközben Magyar Péter korábbi lakáspiaci állításai is vitatottak. A HírTV beszámolója.

Jogászok nyílt levele: a jogállam mércéje mindenkire vonatkozik

A levél egyik legfontosabb üzenete, hogy az elszámoltatás igénye sem írhatja felül az alapvető jogokat. Az uniós migrációs kötelezettségek teljesítéséről sem elég politikai ígéreteket tenni: a szabályozás konkrét lehetőségeit kell megvizsgálni. Az Otthon Start esetében ugyanez a mérce indokolt. Ha a korábbi programmal kapcsolatban visszaélés történt, ahhoz bizonyíték és hatósági eljárás szükséges, nem csupán politikai vád. Az Európai Bizottság migrációs tájékoztatója.