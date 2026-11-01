Generációs lázadás plazmatévével: így épül a szép új európai jövő
Miközben a nyugati nagyvárosokban üzleteket fosztogatnak a tüntetők, a nemzetközi hálózatok Közép-Európa és a Balkán szuverenitását gyengítik. A Háttérkép műsorában a szakértők rámutattak: az úgynevezett generációs lázadás mögött valójában támadásban a globalisták állnak, akik mesterséges káosszal készítik elő a terepet.
Valódi forradalom vagy mesterségesen szított generációs lázadás zajlik a nyugat-európai nagyvárosokban – erre a kérdésre kereste a választ a Hír TV és a Hír FM Háttérkép című műsorában Bayer Zsolt, Bogár László és Boros Imre közgazdász. A beszélgetés nyitányaként elhangzott, hogy ismét támadásban a globalisták, akik a szerbiai választásoktól a nyugat-európai zavargásokig azonos forgatókönyv szerint gyengítik a szuverén erőket.
Generációs lázadás és geopolitikai játszmák a Balkántól Párizsig
A vendégek rámutattak: az amerikai–orosz–kínai egyezség és a Balkántól Bajorországig húzódó gazdasági övezet sérti a nemzetek feletti hálózatok érdekeit. Ezért szítanak polgárháborús hangulatot és eladósodást Európában, ahol a franciaországi fosztogatások célja a polgárok apátiába taszítása.
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