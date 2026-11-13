Bizonytalan kormányalakítás és fokozódó közel-keleti feszültség

Az izraeli kormányalakítás nehézségeiről, az iráni konfliktus lehetséges folytatásáról és Donald Trump mozgásteréről beszélt Robert C. Castel, az Alapjogokért Központ biztonságpolitikai tanácsadója a jeruzsálemi bejelentkezésében.

A szakértő szerint Benjamin Netanjahu pártja ugyan a legtöbb mandátumot szerezte, parlamenti többséget azonban nem tudott felmutatni, ezért az államfő Gadi Eizenkotot bízta meg kormányalakítással. A folyamatot több tényező is nehezíti, köztük a politikai tömbök belső megosztottsága, a biztonsági intézményrendszer szerepe és a háborús helyzet. Castel szerint a határidő közeledtével nőhet egy nemzeti egységkormány létrejöttének esélye, de az új választások lehetősége sem zárható ki.

A beszélgetésben szó esett az ultraortodox pártok és a katonai szolgálat kérdéséről is. Eizenkot egyik fontos kampányígérete ugyanis az volt, hogy mindenkinek részt kell vállalnia a honvédelemből, amivel a vallási pártok nem értenek egyet.

Az iráni konfliktusról szólva Castel három lehetséges amerikai stratégiát említett: a diplomáciai megállapodást, a katonai fellépést, illetve a gazdasági és politikai nyomásgyakorlás folytatását. Hangsúlyozta, hogy Donald Trump döntéseit elsősorban az amerikai érdekek határozzák meg, amelyek nem feltétlenül esnek egybe Izrael szempontjaival.

A szakértő úgy véli, Eizenkot esetleges kormánya külpolitikájában nem várható radikális fordulat, ugyanakkor a koalíciós partnerek személye jelentősen befolyásolhatja Izrael biztonságpolitikai mozgásterét.