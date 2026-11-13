Robert C. Castel: Európának el kéne döntenie végre, hogy mit akar

Nemrég ismét tárgyalóasztalhoz ültek a felek, hogy megpróbáljanak pontot tenni az orosz–ukrán háború végére, Európa pedig ismét megérezte eddigi politikájának a következményét. Robert C. Castel a Napindító vendégeként hangsúlyozta, hogy Európának el kellene végre döntenie, hogy mit akar, hiszen csak így lenne reális esélye beleszólni a kontinens biztonságáról szóló tárgyalásokba.

Jelen pillanatban azonban az Európai Unió nem tud egy egységes álláspontot kialakítani, így Moszkva és Washington diktál.