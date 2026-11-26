Jalta 2.0: három nagyhatalom alakíthatja az új világrendet, Európa háttérbe szorulhat
Sokan már Jalta 2.0-ként emlegetik a három nagyhatalom közötti geopolitikai egyeztetéseket.
A hidegháború utáni, szabályokon alapuló világrend fokozatosan elveszítheti jelentőségét, és ismét a katonai erő, a gazdasági képességek és a nagyhatalmi érdekek határozhatják meg a nemzetközi politikát. Az Egyesült Államok, Oroszország és Kína egyre inkább meghatározó szereplővé válik, miközben Európa saját belső megosztottsága miatt könnyen kiszorulhat a fontos döntésekből.
Sokan már Jalta 2.0-ként emlegetik a három nagyhatalom közötti geopolitikai egyeztetéseket. A hasonlat nem feltétlenül egy újabb világfelosztást jelent, sokkal inkább a nagyhatalmi politika visszatérését. Hidegkuti Konstantin nemzetközi kapcsolatok szakértő szerint a Szovjetunió felbomlása után kialakult, szabályokon alapuló világrend mára egyre inkább elveszíti hitelességét.
A szakértő úgy látja, a nemzetközi politikában ismét a klasszikus realpolitika kerül előtérbe: a tényleges erőviszonyok és az állami érdekek fontosabbá válnak az erkölcsi és politikai nyilatkozatoknál.
A nagyhatalmi státuszt sem lehet kizárólag a GDP alapján megítélni. Legalább ilyen fontos a katonai erő, az ipari háttér és az önálló fegyvergyártási képesség. Oroszország példája is mutatja, hogy egy ország gazdasági teljesítménye önmagában nem határozza meg geopolitikai súlyát.
A globális biztonság egyik legfontosabb tényezője továbbra is a nukleáris elrettentés. Oroszország és az Egyesült Államok rendelkezik a legnagyobb atomfegyver-arzenállal, miközben Kína gyors ütemben fejleszti saját nukleáris képességeit. A következő évek egyik kulcskérdése, hogy sikerül-e új fegyverzetkorlátozási megállapodást kötni, immár Kína bevonásával is.
Ezen a téren azonban komoly érdekellentétek vannak: Washington szeretné, ha Peking is vállalná a korlátozásokat, Kína viszont nem tartja indokoltnak, hogy az Egyesült Államokkal és Oroszországgal azonos feltételeket fogadjon el.
Európa helyzete különösen bizonytalan. A kontinens gazdasági súlya jelentős, politikai és katonai érdekérvényesítő képessége azonban megosztott. A 27 uniós tagállam gyakran egymással is nehezen jut közös nevezőre, így az sem egyértelmű, ki képviselhetné hitelesen Európát a nagyhatalmi tárgyalásokon.
Henry Kissinger egykori amerikai külügyminiszter híres kérdése – „Ha Európát akarom felhívni, kit hívjak?” – ma ismét aktuálissá vált.
A kialakuló új világrend legnagyobb kérdése tehát az, hogy Európa képes lesz-e önálló geopolitikai szereplővé válni, vagy a jövőjét érintő legfontosabb döntések nélküle születnek meg.
A világ átalakulóban van, a nagyhatalmak pedig egyre inkább saját érdekeik mentén rendezik át a nemzetközi viszonyokat. Európának pedig sürgősen el kell döntenie, hogy résztvevője vagy csupán elszenvedője lesz ennek a folyamatnak.
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