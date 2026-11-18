Donald Trump amerikai elnök november 17-én kijelentette, hogy az Egyesült Államok komolyan veszi annak lehetőségét, hogy Irán úgynevezett piszkos bombával végrehajtott támadást tervezhet Washingtonban. Az elnököt azt követően kérdezték az ügyről, hogy a CNN egy amerikai hírszerzési értékelésekre hivatkozó jelentést tett közzé.„Vizsgáljuk az ügyet” – mondta az amerikai elnök Manilában.

Arra a kérdésre, hogy fennáll-e közvetlen fenyegetés, Trump így válaszolt: „Nos, ha igen, olyan árat fognak fizetni, amilyet még egyetlen ország sem fizetett meg a történelem során.” Az iráni vezetők és katonai tisztviselők az Egyesült Államok és Izrael február végén megkezdett háborúja óta többször is életveszélyesen megfenyegették az amerikai elnököt, családtagjait, valamint a kormányzat magas rangú tisztviselőit, köztük Pete Hegseth védelmi minisztert.