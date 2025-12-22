Schmidt Ádám évértékelője és Dárdai Pál újpesti álmai: ünnepi Lelátó a HírTV-n

A Lelátó stábja kitett magáért az év végén, hiszen igazi ünnepi évzárás a sport jegyében várja a nézőket a képernyők előtt. Elsőként interjút készítettünk Schmidt Ádám, sportért felelős államtitkárral, aki kendőzetlen őszinteséggel beszélt a hazai sikerekről és a jövő kihívásairól. A sport világának másik nagy durranása a negyedik kerületből érkezett. A lila-fehérek új sportigazgatója, Dárdai Pál határozott víziót vázolt fel. A szakember elmondta, hogy maradandót alkotna Újpesten is, terveiről pedig exkluzív interjút adott a Lelátó stábjának. A foci mellett a szellemi sportok is főszerepet kaptak. Egyedülálló eseménynek adott otthont a csarnok, ahol 150 sakkozó mérte össze tudását egyszerre. A 4 testvér részvételével zajló gálán a jelenlévők egy különleges karácsonyi sakk szimultánnal hangolódtak a szeretet ünnepére.