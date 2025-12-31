Egyenként száz liternyi borral készültek a csapatok a tizennyolcadik váci versenyre

Egyenként kilencven-száz liternyi borral készültek a csapatok a tizennyolcadik váci jótékonysági forraltbor főző versenyre, a csaknem két évtizedes hagyománynak turisztikai céljai is vannak.

Fónagy István szervező, Váci Forraltbor Főző Verseny: "A vendégvárók váci egyesülete, amely a városban Pro Urbe díjas, a gasztronómiának olyan szeletét vállalja fel, a tortából egy nagy szeletet, amely a Lecsó-fesztivál, Süteményhegy építő verseny, vagy pedig a forralt bor verseny, hiszen Vácnak a turizmus nagyon fontos, a vendéglátás."