NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Kiemelt videók
HírTvSzínes
Kis fürdő? Így varázsolnak nagyobbat a profik egyszerű trükkökkel

Kis fürdő? Így varázsolnak nagyobbat a profik egyszerű trükkökkel

A kis fürdőszoba sokak számára örök kihívás: szűk alapterület, kevés pakolóhely, állandó zsúfoltság. Azonban léteznek olyan trendek és trükkök, amelyekkel még a legkisebb helyiség is tágasabbnak, világosabbnak és rendezettebbnek hat. A kortárs lakberendezők egyetértenek: nem a négyzetméter számít, hanem a jó elrendezés.

  • 5 órája
  • Frissítve: 2 órája
  • Forrás: HírTV
Vágólapra másolva!
Fotó forrása: homelux.hu

2025-ben az Év Webshopja lakberendezés kategóriában a homelux.hu lett, így a Homelux szakértőjét kérdeztük. Íme a legnépszerűbb, valóban működő „fürdőszoba tágító” megoldások.

1. A nagy tükör ma már kötelező – optikai csoda néhány ezer forintból

A tükör a legfontosabb eszköz, ha optikailag növelni kell a teret. Egy jól elhelyezett, nagy felületű tükör megduplázza a helyiség érzetét és visszaveri a természetes vagy mesterséges fényt.
A mosdó feletti nagyméretű tükör különösen hatásos, ha egy letisztult, helytakarékos mosdószekrény fölé kerül. Ez lehet a bútorhoz tartozó világítással ellátott felsőszekrényes tükrös elem, vagy egy ledes fürdőszoba tükör, mindenképp fontos, hogy plusz világítás is erősítse a tükör térnövelő hatását. 

2. A világítás a legnagyobb trükk – a profik három réteget alkalmaznak

A kis fürdőben a fény játssza a főszerepet.
2025-ben a hárompontos világítási rendszer terjedt el: 1. mennyezeti fő fény; 2. kiegészítő fények a mosdó körül; 3. hangulatfény a tér melegebbé tételéhez.

A jól megvilágított mosdóterület nemcsak funkcionális, hanem tágasabb hatást is kelt.

3. Karcsú, kompakt bútorok – a kis fürdők titkos fegyverei

A túlméretezett bútorok teljesen „megeszik” a helyet. Ezért a keskeny, kompakt, függesztett mosdószekrények és a harmonikusan összeállított komplett fürdőszobabútorok a legnépszerűbb választások kis helyiségekbe.Nemcsak a rendezett hatást erősítik, hanem ténylegesen több szabad alapterületet hagynak, ami egy kis fürdőben igazi kincs.

4. A zuhanykabin, ami szó szerint helyet teremt

Kevés olyan elem van, amely annyit segít a térnyerésben, mint egy jól megválasztott zuhanykabin. A hagyományos kádak rengeteg helyet foglalnak, míg a kabin kifejezetten kis alapterületen is elfér.
És akik nem szeretnének lemondani a kényeztető wellness-élményről, azoknak már nem kell kompromisszumot kötni. Ma már léteznek:

hidromasszázs zuhanykabin – a spa élmény modern, kis helyigényű megoldása

hidromasszázs zuhanykabin-kád kombinációk – amelyek a kádat, kabint és masszázsfunkciót egyesítik kis alapterületen

Ezekből több típus kifejezetten kis fürdőbe készült. A Homelux--nál  a legnépszerűbb Leziter Emilia hidromasszázs zuhanykabin káddal, amely a kád kényelmét, a zuhany helykímélő kialakítását és a wellness funkciókat ötvözi – mindezt olyan méretben, amely sok lakásban gond nélkül befér.

5. A világos színek tényleg számítanak

A fehér, a világos szürke, a bézs és a fa árnyalatai optikailag „kitolják” a falakat. Ezekkel még a kisebb fürdő is levegősnek hat. Különösen akkor, ha a bútorok is világos tónusúak és a padlót nem töri meg túl sok vizuális vonal.

6. Függesztett bútorok = több levegő, nagyobb térérzet

A padlón álló szekrények tömeges hatást keltenek. A függesztett elemek viszont megemelik a tér súlypontját, így szellősebb, rendezettebb látványt nyújtanak. A modern komplett fürdőszobabútorok között ma már szinte mind megtalálható falra szerelhető változatban, érdemes ezeket választani.

A kis fürdőszoba ma már nem jelent kompromisszumot. A jól elhelyezett tükör, a többirányú világítás, a helytakarékos bútorok és a függesztett elemek együtt látványos változást hoznak. És ha ehhez hozzáadjuk a zuhanykabin előnyeit, a kis fürdő is tágasnak, modernnek és kényelmesnek hat.

 

Továbbiak a témában