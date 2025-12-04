Kis fürdő? Így varázsolnak nagyobbat a profik egyszerű trükkökkel

A kis fürdőszoba sokak számára örök kihívás: szűk alapterület, kevés pakolóhely, állandó zsúfoltság. Azonban léteznek olyan trendek és trükkök, amelyekkel még a legkisebb helyiség is tágasabbnak, világosabbnak és rendezettebbnek hat. A kortárs lakberendezők egyetértenek: nem a négyzetméter számít, hanem a jó elrendezés.
2025-ben az Év Webshopja lakberendezés kategóriában a homelux.hu lett, így a Homelux szakértőjét kérdeztük. Íme a legnépszerűbb, valóban működő „fürdőszoba tágító” megoldások.
1. A nagy tükör ma már kötelező – optikai csoda néhány ezer forintból
A tükör a legfontosabb eszköz, ha optikailag növelni kell a teret. Egy jól elhelyezett, nagy felületű tükör megduplázza a helyiség érzetét és visszaveri a természetes vagy mesterséges fényt.
A mosdó feletti nagyméretű tükör különösen hatásos, ha egy letisztult, helytakarékos mosdószekrény fölé kerül. Ez lehet a bútorhoz tartozó világítással ellátott felsőszekrényes tükrös elem, vagy egy ledes fürdőszoba tükör, mindenképp fontos, hogy plusz világítás is erősítse a tükör térnövelő hatását.
2. A világítás a legnagyobb trükk – a profik három réteget alkalmaznak
A kis fürdőben a fény játssza a főszerepet.
2025-ben a hárompontos világítási rendszer terjedt el: 1. mennyezeti fő fény; 2. kiegészítő fények a mosdó körül; 3. hangulatfény a tér melegebbé tételéhez.
A jól megvilágított mosdóterület nemcsak funkcionális, hanem tágasabb hatást is kelt.
3. Karcsú, kompakt bútorok – a kis fürdők titkos fegyverei
A túlméretezett bútorok teljesen „megeszik” a helyet. Ezért a keskeny, kompakt, függesztett mosdószekrények és a harmonikusan összeállított komplett fürdőszobabútorok a legnépszerűbb választások kis helyiségekbe.Nemcsak a rendezett hatást erősítik, hanem ténylegesen több szabad alapterületet hagynak, ami egy kis fürdőben igazi kincs.
4. A zuhanykabin, ami szó szerint helyet teremt
Kevés olyan elem van, amely annyit segít a térnyerésben, mint egy jól megválasztott zuhanykabin. A hagyományos kádak rengeteg helyet foglalnak, míg a kabin kifejezetten kis alapterületen is elfér.
És akik nem szeretnének lemondani a kényeztető wellness-élményről, azoknak már nem kell kompromisszumot kötni. Ma már léteznek:
hidromasszázs zuhanykabin – a spa élmény modern, kis helyigényű megoldása
hidromasszázs zuhanykabin-kád kombinációk – amelyek a kádat, kabint és masszázsfunkciót egyesítik kis alapterületen
Ezekből több típus kifejezetten kis fürdőbe készült. A Homelux--nál a legnépszerűbb Leziter Emilia hidromasszázs zuhanykabin káddal, amely a kád kényelmét, a zuhany helykímélő kialakítását és a wellness funkciókat ötvözi – mindezt olyan méretben, amely sok lakásban gond nélkül befér.
5. A világos színek tényleg számítanak
A fehér, a világos szürke, a bézs és a fa árnyalatai optikailag „kitolják” a falakat. Ezekkel még a kisebb fürdő is levegősnek hat. Különösen akkor, ha a bútorok is világos tónusúak és a padlót nem töri meg túl sok vizuális vonal.
6. Függesztett bútorok = több levegő, nagyobb térérzet
A padlón álló szekrények tömeges hatást keltenek. A függesztett elemek viszont megemelik a tér súlypontját, így szellősebb, rendezettebb látványt nyújtanak. A modern komplett fürdőszobabútorok között ma már szinte mind megtalálható falra szerelhető változatban, érdemes ezeket választani.
A kis fürdőszoba ma már nem jelent kompromisszumot. A jól elhelyezett tükör, a többirányú világítás, a helytakarékos bútorok és a függesztett elemek együtt látványos változást hoznak. És ha ehhez hozzáadjuk a zuhanykabin előnyeit, a kis fürdő is tágasnak, modernnek és kényelmesnek hat.