Kis fürdő? Így varázsolnak nagyobbat a profik egyszerű trükkökkel

Fotó forrása: homelux.hu

2025-ben az Év Webshopja lakberendezés kategóriában a homelux.hu lett, így a Homelux szakértőjét kérdeztük. Íme a legnépszerűbb, valóban működő „fürdőszoba tágító” megoldások.

1. A nagy tükör ma már kötelező – optikai csoda néhány ezer forintból

A tükör a legfontosabb eszköz, ha optikailag növelni kell a teret. Egy jól elhelyezett, nagy felületű tükör megduplázza a helyiség érzetét és visszaveri a természetes vagy mesterséges fényt.

A mosdó feletti nagyméretű tükör különösen hatásos, ha egy letisztult, helytakarékos mosdószekrény fölé kerül. Ez lehet a bútorhoz tartozó világítással ellátott felsőszekrényes tükrös elem, vagy egy ledes fürdőszoba tükör, mindenképp fontos, hogy plusz világítás is erősítse a tükör térnövelő hatását.

2. A világítás a legnagyobb trükk – a profik három réteget alkalmaznak

A kis fürdőben a fény játssza a főszerepet.

2025-ben a hárompontos világítási rendszer terjedt el: 1. mennyezeti fő fény; 2. kiegészítő fények a mosdó körül; 3. hangulatfény a tér melegebbé tételéhez.

A jól megvilágított mosdóterület nemcsak funkcionális, hanem tágasabb hatást is kelt.

3. Karcsú, kompakt bútorok – a kis fürdők titkos fegyverei

A túlméretezett bútorok teljesen „megeszik” a helyet. Ezért a keskeny, kompakt, függesztett mosdószekrények és a harmonikusan összeállított komplett fürdőszobabútorok a legnépszerűbb választások kis helyiségekbe.Nemcsak a rendezett hatást erősítik, hanem ténylegesen több szabad alapterületet hagynak, ami egy kis fürdőben igazi kincs.

4. A zuhanykabin, ami szó szerint helyet teremt

Kevés olyan elem van, amely annyit segít a térnyerésben, mint egy jól megválasztott zuhanykabin. A hagyományos kádak rengeteg helyet foglalnak, míg a kabin kifejezetten kis alapterületen is elfér.

És akik nem szeretnének lemondani a kényeztető wellness-élményről, azoknak már nem kell kompromisszumot kötni. Ma már léteznek:

hidromasszázs zuhanykabin – a spa élmény modern, kis helyigényű megoldása

hidromasszázs zuhanykabin-kád kombinációk – amelyek a kádat, kabint és masszázsfunkciót egyesítik kis alapterületen