Tudta? Nem is a virágja piros – Meglepő tények a mikulásvirágról

Kevés olyan dísz van, ami annyira hozzátartozik a decemberhez, mint ez az élénkpiros csoda, most pedig végre feltárulnak a mikulásvirág titkai. Ez a különleges növény valójában egy messzi földről származó egzotikum, amely eredetileg a közép-amerikai régióból indult világhódító útjára. Bár sokan úgy hiszik, régóta velünk van, hazánkban igazán csak a hatvanas években érkezett meg a boltok polcaira, hogy aztán minden ablakpárkányt meghódítson. Kevesen tudják, hogy a színes fellevelek rejtélye nem a virágzásban, hanem a fényviszonyokban keresendő, hiszen a piros részek valójában átalakult levelek. Ma már az ünnepi hangulat elengedhetetlen kelléke, de gondozása odafigyelést igényel, hogy januárig is pompázzon.