Elképesztő összegért kelt el egyetlen hal Japánban

Japánban az év első napjaiban hal árveréseket tartanak. óriási tonhalakra licitálnak az étterem tulajdonosok.

  • 3 órája
  • Forrás: HírTV
Nem csoda, hiszen a japán gasztronómia, egyik elsődleges alapanyagai közé tartoznak a halak, és a tenger gyümölcsei. Kultúrájuk számos momentumában tetten érhető, hogy különleges kapcsolatban állnak a természettel, és az élőlényekkel.

Japánban újévkor hal aukciót tartanak. A nyers halat avagy sushit fogyasztók különleges csemegéjét bocsájtják árverésre az év első napjaiban.

A tradicionális aukciókon több száz halra lehet ajánlatokat tenni. Szinte minden hal mellett van egy alkusz, aki élőben és telefonon fogadja az ajánlatokat.

A tonhal korábban japán szerte a szegények eledele volt, majd a az 1970-es években a hal megítélése megváltozott. Azóta évről évre egyre nagyobb eladási csúcsot döntenek ezek az óriás halak a szokásos újévi hal aukción.

Idén a világ egyik legértékesebb hala a kékúszójú tonhal is kikiáltásra került. Egy sushi étterem lánc tulajdonosa vásárolta meg a vásár legnagyobb halát, amely 243 kilgrammot nyomott. Senki sem gondolta, hogy csúcsot fog dönteni.

 

