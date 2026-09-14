Nem csak játék: így tehet tönkre életeket a szerencsejáték-függőség

A szerencsejáték eleinte ártalmatlan szórakozásnak tűnhet, idővel azonban súlyos függőséget okozhat. A Játék határokkal program már tizenöt éve nyújt segítséget a bajba jutottaknak és családtagjaiknak. Az országossá vált kezdeményezés iskolai foglalkozásokkal, információs központokkal és szakemberek bevonásával segíti a megelőzést és a függőség leküzdését.

A Játék határokkal program a jövőben is a megelőzésre, a segítségnyújtásra és a szakmai tapasztalatok megosztására épít. Célja, hogy a veszélyeztetett fiatalok időben felismerjék a kockázatokat, a függőségben érintettek és családtagjaik pedig ne maradjanak egyedül a problémájukkal.